Foggia Estate: i Tiromancino in concerto a Ferragosto, il 13 si esibirà Antonino

Saranno i Tiromancino, band fondata da Federico Zampaglione, a salire sul palco di piazza Cavour il 15 agosto per il tradizionale concerto nel giorno della festa patronale della Madonna dei Sette Veli.

È presto svelato il nome dell’artista di fama nazionale che si esibirà a Ferragosto nell’ambito del Foggia Estate, il cartellone allestito dal Servizio Cultura del Comune, diretto da Giuseppe Marchitelli. Non compariva nella delibera della commissione straordinaria pubblicata oggi, che autorizzava a procedere con l'organizzazione degli eventi di punta del calendario.

Il gruppo con oltre 30 anni di carriera alle spalle, proprio oggi ha annunciato le prime date del Summer Tour 2023. Il live di Ferragosto non c’è, ma il calendario è in aggiornamento. Ad aprile è uscito l'ultimo singolo ‘Due Rose’, con la partecipazione della giovane cantautrice Enula che accompagnerà i Tiromancino anche in alcune tappe estive.

Le loro canzoni hanno accompagnato diverse generazioni dagli anni ’90 in poi. Il successo è arrivato con ‘La descrizione di un attimo’ nel 2000. Da lì in poi, sono tanti i brani che hanno scalato le classifiche e sono diventati iconici: solo per citarne alcuni, ‘Due destini’, colonna sonora del film ‘Le Fate Ignoranti’ di Ozpetek; ‘Per me è importante’; ‘Amore impossibile’; ‘Imparare dal vento’, ‘L’Alba di domani’. E ancora, ‘Un tempo piccolo’, il brano di Califano riarrangiato dai Tiromancino.

Il “noto artista locale”, come definito nell’atto di indirizzo relativo al programma delle manifestazioni estive 2023 della commissione straordinaria, come ipotizzato, è proprio il foggiano Antonino Spadaccino, vincitore del talent ‘Tale e Quale Show 2022’, in concerto il 13 agosto, sempre a piazza Cavour. Aveva calcato lo stesso palco nel lontano 2012, all’epoca reduce dal ritorno ad Amici in qualità di big. Tra tre giorni esce il suo nuovo singolo ‘Roma d’estate’. E d’estate torna a casa, nella sua Foggia che ha sempre fatto il tifo per lui.