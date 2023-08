Ferragosto con i Tiromancino, previste 5mila presenze: dopo il concerto i fuochi pirotecnici

Foggia è pronta per il tradizionale concerto di Ferragosto: questa sera sul palco di piazza Cavour si esibiranno i Tiromancino, storica band romana capitanata da Federico Zampaglione. Quasi trent'anni di carriera alle spalle, tra i brani più rappresentativi e popolari ci sono 'La descrizione di un attimo’, ‘Due destini’, ‘Amore Impossibile’.

Canzoni che a partire dalle 21.30 saranno riproposte dal vivo in uno spettacolo che vedrà salire sul palco anche Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini alle tastiere. Il concerto attingerà al vasto repertorio del gruppo, che conta dodici album registrati in studio, e proporrà anche il nuovo intenso singolo ‘Due Rose’, uscito ad aprile, registrato con la giovane cantautrice Enula che sarà presente sul palco di Foggia.

Previste 5mila presenze. Al termine del concerto ci saranno i fuochi pirotecnici. Dalle 16 di oggi 15 agosto e fino alle 7 del giorno successivo, nell’area all’aperto in cui si svolgerà l'evento, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro i 500 metri, è vietato introdurre e consumare alcolici, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine. Introdurre e utilizzare petardi e spray urticanti.

Ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, è vietata la vendita, a qualsiasi titolo, compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine. Si potrà somministrazione da bere unicamente in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo.

Dalle 16 saranno chiuse al traffico largo Giovanni Paolo II/Via Galliani - largo Giovanni Paolo II/Via IV Novembre - Largo Giovanni Paolo II/Via Rosati - via IV Novembre/piazza Italia - c.so Roma/via D. Cirillo - c.so P. Giannone/piazza Cavour - c.so P. Giannone/via S. Tugini - c.so P. Giannone - via D. Cirillo - c.so P. Giannone /via la Rocca.

Inoltre, è stato istituito - su entrambi i lati - il divieto di sosta con rimozione forzata in via Lorenzo Scillitani (da viale XXIV Maggio e via Monte Sabotino) area destinata ai veicoli per diversamente abili; via Torelli (da piazza Cavour a via Trieste). Il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe.

La 'Fontana del Sele' sarà disattivata. Dalle 14 alle 8 di domani 16 agosto sarà chiusa anche la villa comunale.