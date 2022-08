Lunatica nel Bosco Elda presenta i Savana Funk

Il quarto appuntamento della rassegna musicale lunatica nel Bosco Elda, avrà il piacere e l'onore di ospitare per la prima volta in questa provincia gli straordinari Savana Funk. Un concerto che non riuscirà a tenere seduta la nostra amata 'pratea'. Il trio composto da Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) incarna l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa.

Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediatamente una rara sintonia umana e musicale. I tre non perdono tempo e decidono di formare una band, iniziando da subito a fare molti live, sperimentando idee e scrivendo musica.

Il primo album è un?autoproduzione, 'musica analoga , ed esce a nome Aldo Betto w/Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza nel 2016. A febbraio 2017 esce il secondo disco 'Savana Funk' (brutture moderne/audioglobe), sempre a nome Aldo Betto w/Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza. L?album ottiene decine di ottime recensioni sulle principali riviste e blog, non solo di settore. Scritto e concepito in trio, l?album testimonia il processo di maturazione della band bolognese.

A inizio 2018 il trio prende definitivamente il nome Savana Funk. A settembre 2018 è uscito il terzo album, 'Bring in the new' (brutture moderne/audioglobe). Si consolida la collaborazione con Nicola Peruch, presente fin dal primo album come musicista, ora anche co-produttore e co-autore. A bring in the new hanno partecipato anche Chris Costa, Don Antonio e Danilo Mineo. Questo terzo lavoro dei Savana Funk ottiene moltissime recensioni, ottimi i responsi della critica e del pubblico. Nell?estate del 2019 i Savana Funk oltre ad essere stati invitati a diversi appuntamenti del Jova Beach Party, suonando davanti a decine di migliaia di persone e facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo. 'Tindouf' è il titolo del loro ultimo apprezzatissimo album uscito nel 2021 e distribuito in tutto il mondo, seguito da un lungo tour, tutt?ora in corso, di oltre 100 date tra festival e club, in Italia e all?estero.

L?estate 2022 li vedrà suonare ovunque e condividere il palco con artisti come i Red Hot Chili Peppers e Kokoroko. Il palco rimane sempre la dimensione più congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo. Bosco Elda darà anche la possibilità, per chi volesse, di gustare un primo piatto (maccheroncini gratinati al pomodoro con capperi, olive taggiasche e mollica croccante al basilico) prima o/e dopo il concerto, preparato dallo chef Letizia Consalvo a un prezzo vantaggioso, per l'occasione, di ?5.

