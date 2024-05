La pioggia non ferma il concertone del Primo Maggio: Parco San Felice si riempie di "una bellissima gioventù"

La pioggia non ferma il concertone del Primo Maggio a Foggia, posticipato solo di qualche ora. Alla prima schiarita, tanti giovani hanno riempito Parco San Felice. Il "primo pensiero" della sindaca Maria Aida Episcopo, in questa giornata, è dedicato ai precari, ai disoccupati e a quanti nel lavoro non trovano pieno appagamento, ma "prevaricazione, sofferenza o sfruttamento".

Sul palco Luca Lorito; Tellyx; Amel E Boato; Odiosangueclique; Tommy G E Platy; Dasko; Dj Set K9 + Fruitbat; Polar; Neil; Carty La Rua; Misky; Nesiam; Cool Band; Kaotika; Cxma; Nenot; Cobra; 28rick 28vlone; 9x21; Gennarone; Postumi; Cordamara; Rolfi; Rubens; Balanx; Darjo; Gedem; Daviducc; Marte; Gabrix; Gora; Hareem; Silvan; Future Offender; Alexiacovelli; Writer; Werk, Alegzio, Pushcore.

L'evento, proposto dall’Associazione di promozione sociale Mid Side in collaborazione con Davide Eronia e Andrea Infante, è promosso dal Comune di Foggia e dai sindacati confederali.