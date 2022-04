A San Severo il Concerto per la Pace: 'Storie di musica e amicizia': il ricavato alla Caritas

Prezzo non disponibile

d'Araprì riprende l'attività culturale con l'organizzazione del "Concerto per la Pace", il cui incasso sarà devoluto alla Caritas Italiana e destinato alle sue attività in risposta all’emergenza in Ucraina.

"Storia di Musica e Amicizia" è il titolo scelto dagli Artisti che hanno aderito al concerto per narrare come da una forma artistica quale la Musica il collante Amicizia è un valore aggiunto. Stiamo felici di invitarVi ed ospitarVi presso la Sala ArCa per ascoltare queste Storie e contribuire alla solidarieta' di chi ha bisogno di Aiuti umanitari.

L'Azienda "Di Nunzio" di San Paolo Civitate (FG) ha aderito con entusiasmo a tale iniziativa, ed avremo il piacere di degustare alcuni dei suoi prodotti.

La Caritas Italiana nell'iniziativa "pro-Ucraina" sarà presente come associazione benefica.