Profumiamo la musica, il concerto olfattivo conquista il pubblico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Grande successo per il debutto di Profumiamo la Musica, il “concerto olfattivo” andato in scena per la prima volta a Foggia nella splendida cornice dell’Auditorium Santa Chiara. Una sinestesia tra musica e fragranze, un sodalizio tra udito e olfatto, un evento unico nel suo genere ideato da Daniela e Valeria De Flumeri, titolari di Profumi e Balocchi Profumeria Artistica, pioniere nel campo della divulgazione culturale olfattiva.

Protagoniste dell’evento le fragranze Perris Monte Carlo, veri capolavori nel mondo del profumo, rappresentate da Alessandra Asnaghi, International Brand Manger del marchio monegasco ideato da Gianluca Perris. Sala gremita per la manifestazione artistica che ha conquistato il consenso del pubblico tornato a fruire in presenza di un evento di elevata caratura culturale.

Sul palco un parterre musicale di calibro chiamato ad interpretare i sei atti che hanno raccontato i temi olfattivi: Pasquale Rinaldi, flauto, Andrea Saracino, marimba, Giovanni Astorino, violoncello, Dino De Palma, violino e Nunzio Aprile, pianoforte. Bis musicale con le note magiche e arcaiche della cornamusa, una performance fuori programma a chiusura della parte concertistica. Sulle note profonde e struggenti della musica classica il pubblico ha potuto degustare personalmente le note olfattive delle fragranze monegasche: dalla famiglia fiorita a quella legnosa-orientale passando per quella fruttata e dolce, un viaggio sensoriale grazie alla potenza evocativa del suono e degli odori.

“L’olfatto è il senso che non ha filtri – ha dichiarato Alessandra Asnaghi da Monaco a Foggia per Perris Group – tutto quello che sentiamo arriva direttamente al cervello provocando in ognuno di noi delle emozioni, dei ricordi, delle sensazioni particolari. Spero che i nostri profumi vi abbiano emozionato quanto la splendida musica che li ha accompagnati”. Una platea entusiasta, una scommessa vinta: “La risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa – ha commentato Daniela De Flumeri alla chiusura del sipario – per questo ringrazio i nostri clienti, gli sponsor e tutti coloro che hanno creduto in questo evento. La città è pronta all’innovazione, c’è voglia di cultura e bellezza, la musica e i profumi sono sicuramente un’accoppiata vincente in questo senso. Lavoreremo sicuramente su eventi simili”.

Non poteva mancare anche l’omaggio al gusto: l’evento, che ha avuto il tocco artistico di Lucy Petrucci, si è concluso con un cocktail party per un brindisi finale con pregiate etichette locali. Ad intrattenere gli ospiti un’insolita disc jockey vintage, un’ultima sorpresa di classe che ha rispecchiato il mood dell’evento. Profumiamo la Musica è un format promosso da Profumi e Balocchi Profumeria Artistica. Dopo gli studi in Francia, Daniela e Valeria De Flumeri portano in città la profumeria di nicchia offrendo ai propri clienti fragranze realizzate da nasi specializzati e da maestri artigiani. A differenza della profumeria tradizionale, le fragranze artistiche non seguono la moda del momento.

I profumi sono opere d’arte capaci di interpretare emozioni impalpabili in viaggi sensoriali olfattivi. Diventano il “vestito” di ogni persona in quella combinazione unica che sboccia tra le materie prime naturali e l’incontro con la pelle di chi lo indossa. Dal 1998 Profumi e Balocchi è un punto di riferimento per chi desidera fragranze uniche e alta profumeria per la skincare e la bellezza del proprio volto ma soprattutto per chi ama viaggiare con i sensi attraverso “passeggiate olfattive” alla scoperta del profumo giusto per sé. Da qui anche le attività di divulgazione della cultura olfattiva che affiancano le attività di vendita di Profumi e Balocchi, rendendola una realtà unica sul territorio.