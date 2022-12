Il Concerto di Natale: musica pregiata del settecento nell'auditorium della Biblioteca

Concerto di Natale, sabato 10 dicembre 2022, con inizio alle ore 18.15, nell’Auditorium della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia. In parole e note, si cercherà di ricreare l’atmosfera che si respirava a Roma e a Venezia tra fine Seicento e metà Settecento nella notte Santa.

La musica italiana del Secolo dei Lumi, apprezzata in tutto il mondo, a cominciare da Bach che eseguiva le musiche di Vivaldi all’organo, sarà dunque la protagonista indiscussa della serata. Dal Concerto grosso fatto per la Notte di Natale di Arcangelo Corelli, eseguito per la prima volta nel 1690 nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del Pontefice, fino ai brani di Tomaso Albinoni e Antonio Vivaldi, che risuonavano abitualmente dopo la Messa della mezzanotte: sarà ricco il programma del consueto appuntamento musicale natalizio della Biblioteca.

Diretti dal Maestro Marco Maria Lacasella, bibliotecario e direttore d’orchestra, si esibiranno i musicisti dell’Orchestra LiberoPensare, con i solisti: Orazio Sarcina, Ludovica Martino, Costantino Rucci, Ilaria Guerra, Daniele Miatto. Sarà proprio l’attesa il filo conduttore di questo incontro, per rivivere i momenti più caratteristici che animavano la notte Santa nelle cappelle, pronte ad accogliere ricchi e prelati, e nelle chiese affollate dal popolo. Tanti gli aneddoti che saranno raccontati: le prove dei musicisti, sin dalla mattina, davanti al fuoco per non far gelare le mani, i gondolieri che tiravano i remi in barca e si mettevano in ascolto, le orfanelle del Pio ospedale della Pietà di Venezia, dove Vivaldi insegnava, coinvolte dal maestro nelle esecuzioni musicali in chiesa.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.