Bagno di folla per il 'Christmas & Canta Napoli Band' di Sepalone-Piaf: "Mettiamo da parte odio e rancore"

Si è svolto in un clima di festa e in una isola pedonale stracolma di gente, il concerto di Micky Sepalone e Angela Piaf, in occasione del loro nuovo spettacolo 'Christmas & Canta Napoli Band'. Autentico clima di festa nel giorno dell’Immacolata, in Corso Vittorio Emanuele II.

Il concerto - che rientrava nel programma di manifestazioni organizzato e finanziato dal Comune di Foggia - è cominciato alle 19. Il service audio-luci era a cura di Massimo Russo - Sps Servizi per lo Spettacolo di Foggia.

Nella prima parte Angela Piaf ha interpretato i successi internazionali del Natale in arrangiamenti inediti ideati dai musicisti della band che Michele D’Urso, Luigi Pellicano, Sergio Picucci, Marco Pignatiello, Guido Paolo Longo, Emanuele Acucella. Questi alcuni White Christmas, Jingle bell rock, So this is Christmas, Silent night, A Natale puoi, Rockin’around the Christmas Tree, Hallelujah, Holly jolly Christmas, Santa Claus is coming to town, Have yourself a merry little Christmas, Holy night, Last Christmas, Feliz Navidad.

Nella seconda parte Micky Sepalone ha cantato la tradizione napoletana, duettando con Angela in alcuni brani, in uno stile sempre diverso dal solito. Un 'Canta Napoli' coi successi di Renato Carosone, Pino Daniele, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Enzo Gragnaniello, Mia Martini. Insomma, uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di critica. “La nostra Città va amata e rispettata, dobbiamo mettere da parte odio e rancore tra noi foggiani” ha dichiarato Micky Sepalone a fine serata.

Il tour di Micky e Angela prosegue il 10 presso Casa Matteo Salvatore di Apricena, l'11 dicembre Borgo Tressanti (Palazzetto), 17 Dicembre Borgo Segezia (Piazzale BVM Immacolata di Fatima), 20 Dicembre San Severo (Foyer Teatro Verdi), 23 Dicembre Montecalvo Irpino (Parrocchia San Pompilio Maria Pirrotti), 26 Dicembre Sant’Agata di Puglia, 29 Dicembre Troia (Teatro Cimaglia), 30 Dicembre Biccari (Sala Bollenti Spiriti).