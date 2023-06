La rivincita D'Angelo, il neomelodico di Foggia si esibirà nella sua città: "L'attesa è finita"

Giovanni D'Angelo mantiene la promessa di un concerto tutto suo in città dopo le polemiche scoppiate verso la fine dello scorso anno: "L’attesa è finita, venerdì 30 giugno vi aspetto tutti a Parcocittà per un meraviglioso concerto tutto live con tanti ospiti. Non fartelo raccontare". Il cantautore neomelodico era stato escluso dal cartellone degli eventi natalizi allestito dal Comune di Foggia, molto probabilmente per via di 'Malavita', il brano dal video stile 'Gomorra' giudicato controverso.

Risentito e amareggiato per la vicenda, ai microfoni di FoggiaToday aveva cercato di fare chiarezza. Giovanni D’Angelo ha studiato pianoforte per 8 anni e canto per 4 anni al Conservatorio. Non ha precedenti penali e a 12 anni ha vinto il contest ‘Talent Scout’ di Gigi D’Alessio. Porta avanti anche progetti nelle carceri e cura l'albero della legalità al Rione Martucci.

Il suo nuovo tour si intitola 'Rinascere 2023'. Il debutto, con un concerto ricco di sorprese, è previsto per venerdì 30 giugno a partire dalle ore 20.30 presso Parcocittà, a Foggia. Nel corso della serata, presentata da Sharon Ritucci e Titty Mancini, l’artista porterà sul palco alcuni dei suoi brani più celebri.

Spazio anche ad ospiti a sorpresa e a momenti di intrattenimento con la scuola di ballo Mil Pasos, con il tiktoker Patoseno e con il cantautore e performer foggiano Vi Rey. “Sono felice di inaugurare il nuovo tour nella mia città e in un luogo ricco di significato come Parcocittà, che ringrazio per l’ospitalità. Il nome ‘Rinascere 2023’ non è casuale: dopo quanto accaduto nel dicembre scorso, quando alcune mie canzoni non sono state comprese, finendo al centro di polemiche, ho voglia di raccontare con chiarezza, attraverso la musica, il mio mondo. Il neomelodico troppo spesso è oggetto di pregiudizi e, invece, non tutti sanno che è un genere musicale che recupera e aggiorna la tradizione e gli stili della canzone popolare napoletana che tutti amiamo. Le canzoni di questo tour raccontano di amori tormentati, di rapporti e relazioni, ma anche di destini segnati, di speranza in un futuro diverso”.

Nel corso del concerto a Parcocittà, sarà possibile ascoltare brani firmati dallo stesso D’Angelo, come – tra gli altri - 'Me fatt annammura', 'Tanti auguri amore mio' e 'Vengo a vivere Cu tte0, ma anche un medley del panorama classico napoletano. “Insieme con il mio staff, che ringrazio, abbiamo pensato ad un concerto che possa incontrare i gusti di più generazioni. Eseguiremo, quindi, canzoni classiche e senza tempo ma anche brani nuovi, dal sound ricercato e, allo stesso tempo, futurista. Innovare nel neomelodico è sempre una grande sfida, ma è anche la parte più bella del mio lavoro”.

Nel corso della serata sarà presentato in anteprima il nuovo brano 'Guagliune', con la proiezione del video girato - nei giorni scorsi - in città e firmato da Cattleya Maestro. “Credo molto nel progetto di questa canzone perché racconta storie di ragazzi cresciuti senza sogni, a cui nessuno ha donato la speranza di cambiare; giovanissimi che si trovano a compiere delle scelte che potranno segnare il loro futuro. Il sound è travolgente, adatto al periodo estivo. Spero davvero possa piacere al mio pubblico, soprattutto ai più giovani”.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.