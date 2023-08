Musica ed emozioni in piazza per il concerto di Antonino: "Grazie Foggia per aver illuminato con me questa notte"

L'evento tanto atteso è arrivato: il concerto in piazza Cavour, nella sua città. Una serata indimenticabile per Antonino, che si è esibito ieri sera davanti a una piazza gremita ed entusiasta di ascoltare la sua graffiante voce. L'emozione dell'attesa, tanto grande da trasformarsi in ansia, ha poi ceduto spazio alla musica e alla magia.

"Io ci metto la luna... voi le stelle. Tornare in concerto nella mia città è qualcosa di speciale, è più di un semplice live. Grazie Foggia per aver illuminato con me questa notte", il commento del cantante foggiano a corredo di un breve video girato ieri sera in piazza".