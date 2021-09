Clementino in concerto, il 30 settembre alla Fiera di Foggia. Gran cabaret con Pino Campagna e Carmine Faraco

I biglietti si potranno ritirare presso l'Info Point di via Zara 87 presentando la tessera Uniclub e il Green Pass

Partirà lunedì 27 settembre con lo spettacolo di Carmine Faraco, la rassegna di eventi Orgogliosi della nostra terra. Quattro gli appuntamenti in programma: dopo Faraco, martedì 28 settembre sarà la volta del comico foggiano Pino Campagna; a seguire, mercoledì 29 settembre, il concerto di Mario Salvatore. Chiuderà la rassegna il rapper partenopeo Clementino, che si esibirà giovedì 30 settembre. Tutti gli eventi si terranno presso l'Area 65 della Fiera di Foggia in Corso del Mezzogiorno. I biglietti si potranno ritirare presso l'Info Point di via Zara 87 presentando la tessera Uniclub e il Green Pass.

