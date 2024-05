Arisa in concerto per la festa patronale di Apricena

È Arisa l’artista principale dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Incoronata, patrona di Apricena. Si esibirà in concerto domenica 26 maggio, alle 21.30, in viale Aldo Moro. Ad annunciarlo è il Comitato Festa Patronale 2024.

Nella città della Madrepietra, fa tappa il tour di Arisa che partirà il 17 maggio da Crotone. Il 10 maggio scorso è uscito il suo nuovo singolo, ‘Baciami stupido’, che racconta “una magia che celebra l’amore universale in qualsiasi sua forma”.

Le celebrazioni in onore di Maria Santissima Incoronata sono iniziate lo scorso 27 aprile, quando il simulacro è stato portato in processione per le vie del paese fino alla Chiesa Madre. Al termine della giornata si erano esibiti Anela e Antonino.

Il 10 maggio è stata ricordata la ricorrenza della proclamazione a patrona di Apricena e dal 25 al 27 maggio sarà celebrata la sua festa.