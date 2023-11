Umberto Giordano e le donne protagonisti del terzo appuntamento dei concerti aperitivo di 'Suoni del Sud'

Per il terzo appuntamento, i ‘Concerti aperitivo’ dell’Orchestra Ico ‘Suoni del Sud’ parlano di Umberto Giordano e di donne. Domenica 12 novembre, alle 11, nella Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia si comincerà con l’intervento di Agostino Ruscillo, docente di Storia della musica per la Didattica al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Per la sequenza ‘Assaggi di musica e storia’, il musicologo e direttore di coro e d’orchestra proporrà un intervento sul tema ‘Umberto Giordano: l’uomo è la musica’.

Seguirà il concerto del Chimera Ensemble intitolato ‘Quello che le donne non dicono’. La formazione, diretta da Emilia Di Pasquale è composta da Beatrice Ciofani e Giuliana La Rosa al violino, da Chiara Luciani alla viola, da Flavia Massimo al violoncello, da Valentina Di Marco al pianoforte, dal soprano Natalia Tiburzi e dall’attrice Alessandra Relmi. Il gruppo musicale tutto al femminile, nato sei anni fa ma con già molti concerti e tournée all’attivo, offre repertorio musicale che va dalla musica dei grandi autori classici alle intramontabili colonne sonore, fino alla musica moderna e contemporanea, italiana e straniera, con arrangiamenti originali e scritti appositamente per questo tipo di ensemble.

Il Chimera Ensemble a Foggia proporrà un concerto-spettacolo con al centro un caleidoscopio di donne partendo da brani dei Queen (‘The show must go on’ e ‘Fantasy Queen’), Fiorella Mannoia (‘Quello che le donne non dicono’), De Gregori (‘La donna cannone’) e proseguendo con successi di Claudio Villa (‘Un amore così grande’), Lucio Dalla (‘Caruso’), Lucio Battisti (‘Emozioni’), Mina (‘Ancora ancora ancora’), Leonard Cohen (‘Hallelujah’), Mia Martini (‘Gli uomini non cambiano’) per finire con ‘Sei perfetta’ di Gio Evan. Al termine dell’evento il consueto aperitivo.

La rassegna è organizzata dall’Ico ‘Suoni del Sud’ in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. L’ingresso in Sala Fedora è alle 10.30 e si accede con biglietto acquistabile al botteghino. Per informazioni si può telefonare al numero 324.5912249.