Foggia riscopre l'estate dei concerti. Amii Stewart spettacolo in piazza Cavour: "In questa zona bei ricordi e molti amici"

Ieri sera 22 luglio 2020 Amii Stewart si è esibita in piazza Cavour per il concerto della pace: "Spero in un futuro migliore" ha detto a FoggiaToday parlando del periodo che ha fermato il mondo e la musica