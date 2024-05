Alex Britti in concerto per la Festa del Soccorso

Sarà Alex Britti a chiudere i solenni festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima del Soccorso a San Severo.

A svelare l’ospite di quest’anno è stato il Comitato Festa Patronale. Il concerto, a cura dell’Amministrazione Comunale, si terrà in via dei Martiri di Cefalonia martedì 21 maggio.

Sono in corso i preparativi con l’allestimento delle luminarie e arrivano le giostre in città.

I festeggiamenti partiranno giovedì 16 maggio con uno spettacolo musicale in piazza Carmine e, a seguire, la prima batteria alla sanseverese. Domenica e lunedì ci sono le tradizionali processioni con le batterie rionali al passaggio del simulacro della Vergine del Soccorso e le corse dei fujenti.

L’associazione Tradizione Fujente lancia anche quest’anno il contest fotografico Festa del Soccorso ‘Raccontaci in uno scatto la tua festa’ - in palio un weekend in Spa – e il concorso ‘Addobbi di maggio’, un invito ad addobbare strade, balconi e attività commerciali in segno di devozione.