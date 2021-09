Primo storico concerto all'alba, Padula incanta la città nell'atmosfera magica di Parcocittà: "Foggia ha risposto alla grande"

Ha accompagnato oltre 100 persone ad assistere alla nascita di un nuovo giorno, ha regalato musica di qualità, ha dimostrato amore per la città di Foggia. Non sono mancate le polemiche

Grande successo per il concerto all’alba a Parcocittà, dove domenica 19 settembre si è esibito un talento della Capitanata: Carmine Padula. Si è trattato del primo, storico concerto all’alba a Foggia, nella cornice del Centro Polivalente di Parco San Felice che ha consentito a tanta gente di vivere un’esperienza indimenticabile. L’evento rientrava nel “Settembre al Parco”, il calendario di eventi promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Padula è stato accompagnato dall’Ensemble “Suoni del Sud” in un viaggio musicale che ha toccato le varie tappe che lo hanno portato a essere uno dei musicisti maggiormente apprezzati nel panorama musicale italiano e internazionale, valendogli – tra l’altro - collaborazioni con prestigiosi cantanti come Emma Marrone e colonne sonore di note fiction Rai. Per lui hanno speso parole di stima grandissimi artisti di calibro internazionale tra i quali Ennio Morricone e Roberto Cacciapaglia. E, a giudicare da quanto visto e sentito domenica mattina a Parcocittà, c’è da crederli.

“Sono molto contento di com’è andata e della risposta della città di Foggia – ha commentato Carmine Padula -. Essendo la prima volta, c’era un po' di apprensione ma devo dire che io stesso ho ricevuto tanti apprezzamenti dalla gente e questo mi fa molto piacere, e Foggia ha risposto in maniera davvero eccellente. Mi auguro che questo appuntamento venga riproposto anche nei prossimi anni, e sono davvero felice di aver suonato a Parcocittà, una realtà bellissima che va valorizzata sempre di più”.

Note di apprezzamento per il concerto all’alba a Parcocittà sono giunte anche dai tanti foggiani (qualcuno anche della provincia) che hanno riempito l’Anfiteatro di Parcocittà. Un motivo in più per riproporre anche l’anno prossimo un concerto che coniuga musica di spessore alla possibilità di vedere l’alba in un’atmosfera magica.

Non sono mancate le polemiche: "Ci siamo svegliati molto amareggiati per il "concerto" organizzato da Parco città alle 5 di mattina per le prove ed è durato fino alle 8.30. Hanno disturbato un intero rione ad un orario indecente per soddisfare le loro idee di un "concerto all'alba" ma non è educazione né tantomeno rispetto per le persone che, come me e la mia famiglia, abitano di fronte ad un parco e studiano, lavorano e persone che sono malate"