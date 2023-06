Zero Assoluto in concerto a Carpino

Indirizzo non disponibile

‘Carpino estate 2023’ porta nella cittadina garganica gli Zero Assoluto. Il duo sarà in concerto in piazza il 19 agosto con una tappa del loro tour.

Chi sono gli ‘Zero Assoluto’.

Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, corpo e anima del progetto musicale Zero Assoluto, si conoscono nel 1992 fra i banchi del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Nel 2004 esce il singolo ‘Mezz’ora’ che anticipa il primo album ‘Scendi’. Il grande successo arriva nel 2006 con la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Gruppi con la canzone ‘Svegliarsi la mattina’ che si classifica seconda e con la quale conquistano la vetta della classifica settimanale, aggiudicandosi un doppio disco di platino.

Partecipano anche al Festivalbar 2006, dove, con il brano ‘Sei parte di me’ vincono il premio ‘Rivelazione dell’anno’. Nel 2007 Matteo e Thomas partecipano al Festival di Sanremo con il brano ‘Appena prima di partire’. Dopo poco più di un mese dall’uscita, l’album omonimo con oltre 100 mila copie vendute, conquista il doppio disco di platino. A metà maggio inizia il tour che li porta a suonare in giro per l’Italia per più di 50 concerti.

Matteo Maffucci in tutti questi anni trova il tempo per pubblicare i libri ‘Ore a caso’, ‘Ultimo stadio - Diario di due malati di calcio’, Spielberg ti odio’ e ‘Cascasse il mondo’. Attualmente collabora con il settimanale Vanity Fair. Il 22 maggio 2009 esce il terzo disco di inediti ‘Sotto una pioggia di parole’. Il 24 gennaio 2014 tornano con il nuovo singolo’’ All’improvviso’. È solo l’inizio di un nuovo, lungo, e fantastico cammino.