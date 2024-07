Enrico Ruggeri in concerto a Zapponeta per la festa patronale

Nell’ultima serata della festa patronale in onore di Maria SS. Madre di Misericordia a Zapponeta, in piazza Aldo Moro il 13 settembre alle 22 concerto di Enrico Ruggeri.

Enrico Ruggeri. Nel 1972, a 15 anni, fonda il suo primo gruppo, i Josafat, che nel 1974 si trasformano in Champagne Molotov. Nel 1977 dalla fusione degli Champagne Molotov e la band Trifoglio, nascono i Decibel con cui incide nel 1978 il primo album. Nel 1981 intraprende la carriera solista e lavora anche come autore (il brano ‘Il mare d’inverno’ portato al successo da Loredana Bertè, lo impone come autore di eccellenza).

Nel frattempo ottiene successo grazie a brani come ‘Rien ne va plus’, ‘Si può dare di più’ (cantato con Umberto Tozzi e Gianni Morandi e con cui vince il Festival di Sanremo nel 1987), ‘Mistero’, ‘Contessa’.