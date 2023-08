A Sant'Agata di Puglia arrivano Wax, Gaia e i Neri per caso

A Sant’Agata di Puglia primo appuntamento con il ‘Ciccio Riccio Tour’. Venerdì 18 agosto a partire dalle 22 in piazza Perillo sul palco Wax, Gaia e i Neri per caso.

Wax, all’anagrafe Matteo Lucido, ha 20 anni e vive a Milano. E’ entrato ufficialmente nel mondo della musica con la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi dove ha riscosso successo guadagnandosi tantissimi fan grazie al suo temperamento e alle sue canzoni. A maggio ha pubblicato il suo primo EP che contiene gli inediti presentati ad ‘Amici’ (‘Anni ’70’, ‘Turista per sempre’, ‘Bellerine e guantoni’ e ‘Grazie’), l’inedito ‘Storie’ e la traccia live ‘Laurea ad honorem’.

Gaia Gozzi proviene dalla scuderia di Maria De Filippi: ha vinto l’edizione 2020 del talent ‘Amici’ dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor. I suoi brani più celebri sono ‘Chega’, ‘Coco Chanel’, ‘Fucsia’, ‘Cuore amaro’ (con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 2021) e ‘Boca’ in collaborazione con Sean Paul.

I Neri per caso iniziano a cantare nei locali di Salerno, ma ottengono successivamente la fama nazionale con la partecipazione a Sanremo nel 1995. Vincono con la canzone ‘Le ragazze’ eseguita a cappella. Il loro primo disco, che contiene cover di noti brani italiani e due canzoni inedite, ottiene 6 dischi di platino. Hanno all’attivo 10 album in studio e duetti con artisti del calibro di Mango, Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Mia Martini, Renato Zero e Jovanotti.