A Cerignola anteprima dell'estate con il finalista di 'Amici' Wax

C’è grande attesa a Cerignola per l’arrivo di Wax. Il giovane cantante (finalista dell’edizione 2023 di ‘Amici’) canterà lunedì 10 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica. A seguire ci sarà Ciccio Marolla, vocalist e dee-jay di ‘Radio 80’. La serata gratuita è inserita nel ‘CeriMusicfest’, kermesse patrocinata dal Comune di Cerignola e pensata come anteprima del calendario degli eventi estivi.

Wax, all’anagrafe Matteo Lucido, ha 20 anni e vive a Milano. E’ entrato ufficialmente nel mondo della musica con la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi dove ha riscosso successo guadagnandosi tantissimi fan grazie al suo temperamento e alle sue canzoni. A maggio ha pubblicato il suo primo EP che contiene gli inediti presentati ad ‘Amici’ (‘Anni ’70’, ‘Turista per sempre’, ‘Bellerine e guantoni’ e ‘Grazie’), l’inedito ‘Storie’ e la traccia live ‘Laurea ad honorem’.

Qualche giorno fa è stato ospite di ‘Dimmi di te’, il format youtube di Lorella Cuccarini, dove ha raccontato qualche dettaglio della sua vita privata, soprattutto quella relativa al periodo precedente all’exploit in tv. “Ho iniziato a lavorare quando avevo 13/14 anni. Tra le tante cose – ha raccontato – ho lavorato come cameriere, come venditore o imbianchino, traslocatore e rider. Ho fatto anche il volontario, Se non avessi fatto questi lavori probabilmente non avrei nemmeno fatto ‘Amici’. Mi hanno dato modo di pensare di potercela fare”.