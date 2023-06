Vinicio Capossela porta a San Severo il tour 'Con i tasti che ci abbiamo'

Si chiama ‘Con i tasti che ci abbiamo - Tredici canzoni urgenti in teatro’ ed è lo spettacolo che Vinicio Capossela porterà al Teatro Verdi di San Severo il 22 ottobre. E’ lo show che presenta il nuovo album del cantautore e polistrumentista uscito lo scorso aprile. Tredici nuove canzoni scritte tra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi seguenti come diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo. Un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90.

‘Con i tasti che abbiamo’ è il titolo dell’ultima traccia del nuovo lavoro discografico di Capossela dal titolo ‘Tredici canzoni urgenti’. A proposito dell’album, ecco cosa ha scritto l’artista.

“Sono canzoni che non si sottraggono al tempo e che parlano da sé: affrontano i temi del pericolo e della grazia, che viviamo in dimensione collettiva, messi sul piatto e serviti con tasti rotti come posate. Pezzi di legno e smalto che a volte feriscono a volte carezzano, a volte grattano la schiena. Possono essere schegge, coltelli o amuleti, ma è comunque tutto quello che abbiamo per affrontare i mostri fuori e dentro di noi. Affrontarli insieme è meglio che affrontarli da soli”.

I biglietti saranno in vendita online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket. Dal 4 settembre i biglietti si potranno acquistare anche al botteghino del Teatro Verdi tutti i giorni nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.