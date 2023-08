A Vieste l'Ico 'Suoni del Sud' omaggia Ennio Morricone

A Vieste arrivano le note del Maestro Morricone. Mercoledì 9 agosto a partire dalle 21.30 a Marina Piccola va in scena ‘Un mito chiamato Ennio’, appuntamento imperdibile per chi ha amato le musiche che il genio italiano conosciuto in tutto il mondo ha composto per alcuni dei film più importanti della storia del cinema. Organizzato dall’associazione ‘Gargano Music’ in collaborazione con l’orchestra Ico ‘Suoni del sud’ e l’assessorato alla cultura del Comune di Vieste, il concerto riproporrà le melodie più celebri di Morricone, mentre sullo schermo saranno trasmesse le immagini estratte dai celebri film. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Benedetto Montebello, mentre il soprano Veronica Granatiero darà voce ai brani. La direzione artistica dell’evento è di Andrea Vescera.

L’orchestra ‘Suoni del Sud’, nata nel 1992 a sostegno delle attività didattiche della classe di 'Direzione d'orchestra' del Conservatorio 'Umberto Giordano' di Foggia, è ben presto divenuta una compagine di riferimento nella produzione musicale del territorio della Capitanata, vantando un ricco repertorio che spazia dalla musica classica alla lirica, alla musica leggera fino a quella pop. Può vantare collaborazioni con Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bakalov, Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, ma anche Michele Mirabella, Michele Placido, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Amii Stewart, Albano Carrisi, Antonella Ruggiero, Ornella Vanoni, i Pooh, Mino Reitano, Iva Zanicchi.

Dal 29 luglio 2022 ha ricevuto il riconoscimento di ‘Istituzione Concertistico Orchestrale’ dal Ministero della Cultura.