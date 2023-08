A Vieste torna 'Serenata alla Tarantella'

Orario non disponibile

Vieste, terra della tarantella garganica per 5 giorni. Prenderà il via domenica 20 agosto la full immersion nel suggestivo mondo delle tradizioni musicali dello Sperone d’Italia organizzata dall’associazione culturale ‘Serenata alla Tarantella’. La prima giornata sarà dedicata al gruppo storico della Pacchianella di Monte Sant’Angelo che quest’anno taglia il traguardo dei 100 anni di attività. Il gruppo folkloristico è uno dei più antichi d’Italia e verrà celebrato con un corteo che comincerà alle 20. Prima di questo appuntamento, alle 18.30, presso l’anfiteatro Carlo Nobile, ci sarà un laboratorio di tarantella di Monte Sant’Angelo con i maestri danzatori e alle 19 verrà inaugurata una mostra fotografica in onore del gruppo storico. A conclusione di serata il grande spettacolo di danza de La Pacchianella (ore 21.30 anfiteatro Carlo Nobile).

Il 21 agosto verrà ricordato il maestro Matteo Siena. Finissimo storico della tradizione e del folklore garganico e di Vieste in particolare, Siena è stato anche presidente della sezione viestana della Società di Storia Patria. A lui sarà dedicato il convegno ‘Matteo Siena, un viestano per amore’ che si terrà nell’elegante scenario della Corte d’elite del Palazzo della Città alle 21.00. Durante la serata saranno proposti alcuni brani del nuovo lavoro del gruppo La Vestesène.

Un nuovo laboratorio di tarantella sarà organizzato il 22 agosto alle 18.30 presso l’Anfiteatro Carlo Nobile. Stessa location alle 21.30 per il gruppo folkloristico di San Nicandro garganico ‘La MatraCatroppa’. La spiaggia di Pizzomunno, il 23 agosto, sarà il palcoscenico del terzo laboratorio sulla tarantella del Gargano. Cuore della manifestazione il grande concerto del 24 agosto dell’orchestra popolare ‘Serenata alla Tarantella – gruppo La Vesteséne’ sulla spiaggia di Pizzomunno. Nell’occasione sarà presentato l’ultimo lavoro discografico del gruppo musicale, ‘Radici Sonore’, prodotto da Angelo De Cosimo - Clab Studios di Foggia. Le musiche sono interamente arrangiate dal Maestro Giovanni Delle Fave, Maestro concertatore dell’Orchestra, e il CD conta anche la prefazione dell’artista e scrittore, Gaetano Delli Santi. La serata sarà condotta dal comico pugliese, Santino Caravella e si concluderà con l’esibizione degli Zero Assoluto.