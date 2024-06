A Vieste sbarca il 'Porto Rubino Festival' con i RaestaVinve in concerto sul veliero

I RaestaVinve saranno in concerto a Vieste il 15 luglio, in occasione della tappa garganica della kermesse ‘Porto Rubino’ ideata da Renzo Rubino che quest’anno si svolgerà dal 15 al 21 luglio sulle imbarcazioni attraccate nei porti di Vieste, Giovinazzo, Monopoli e Tricase Porto

I due cantautori pugliesi, con il loro sound originale ed elegante e le loro canzoni sempre profonde e agrodolci si aggiungono alla ciurma dei ‘marinai della musica’. A bordo del veliero, ormeggiato al largo di Vieste, omaggeranno il cantautorato italiano, quello contemporaneo, nella notte dei Poeti.

I RaestaVinve sono un duo musicale italiano formatosi nel 2020 composto dai cantautori pugliesi Vincenzo Vescera in arte Vinvè, e Stefano Resta conosciuto come Raesta. Dall'incontro, propiziato da Riccardo Sinigallia, il duo realizza due album, entrambi candidati alla Targa Tenco, sostenuti da Pugliasounds e Medimex su etichetta Artist First. Sono finalisti al Premio Lunezia, al Premio Fabrizio De Andrè, ad Arezzo Wave, a ‘Palco d'autore’ e partecipano ad ‘Una voce per San Marino 2022’. Tra le collaborazioni: Maurizio Loffredo, il musicista produttore Daniele Sinigallia, il leader dei ‘24 Grana’ Francesco Di Bella, la cantautrice francese Clio, Marjorie Biondo, Federica Fornabaio.