‘Vieste in Love’, sul Gargano arriva Fabrizio Moro

Per la rassegna ‘Vieste in Love’, nella cittadina garganica arriva Fabrizio Moro con il suo ‘Una vita intera tour’. L’appuntamento è per domenica 1 settembre alle 21.30 a Marina Piccola.

Fabrizio Moro. Romano, classe 1995, si avvicina da giovanissimo alla musica portando in giro per i locali della Capitale un repertorio di musica rock e cover di Doors, U2, Guns N’Rose. Nel 2000 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, nella Categoria Giovani con ‘Un giorno senza fine’. Nel 2005 ‘Ci vuole un business’ è il nuovo singolo di Fabrizio, utilizzato dalla Croce Rossa Italiana per campagne sociali. Nel 2007 vince la Categoria Giovani della 57ma edizione del Festival di Sanremo con ‘Pensa’ aggiudicandosi anche il Premio della Critica Mia Martini (l’omonimo album conquista il Disco di Platino e il Premio Lunezia per il valore Musical-Letterario). I mesi successivi lo portano sui grandi palchi estivi: Festivalbar, Heineken Jammin’ Festival, TRL - Total Request Live on Tour 2007, O’ Scià (il Festival di Claudio Baglioni a Lampedusa) e opening act del tour di Vasco Rossi.

Nel 2008 torna al Festival di Sanremo, nella Categoria Big, con ‘Eppure mi hai cambiato la vita’ classificandosi al terzo posto. Nel 2018 partecipa e vince il Festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta con il brano ‘Non mi avete fatto niente’ (arrivano quinti all'Eurovision Song Contest a Lisbona). Nel 2022 esordisce alla regia cinematografica con il film ‘Ghiaccio’ sulla vita di un pugile, che vive a Roma, in un quartiere immaginario.