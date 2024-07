‘Vieste in Love’, sul Gargano arriva Dargen D’Amico

Indirizzo non disponibile

Per la rassegna ‘Vieste in Love’, nella cittadina garganica arriva Dargen D’Amico. L’appuntamento con il dj set dell’ex giudice di X Factor è per il 5 settembre alle 21.30 a Marina Piccola.

Dargen D’Amico. Milanese classe 1980, esordisce con Gué Pequeno e Jake La Furia con cui fonda i ‘Sacre Scuole’. Il debutto da solista arriva nel 2006 con l’album ‘Musica senza musicisti’. Da questo momento il rapper si fa notare per le tematiche sociali e autobiografiche e le influenze musicali dei cantautori italiani quali Lucio Dalla, Franco Battiato ed Enzo Jannacci.

Negli anni collabora con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. È giudice di ‘X Factor’ per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023. L’ultimo album è ‘Ciao America’ (l’undicesimo) pubblicato a febbraio 2024.