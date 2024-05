Raf in concerto a Vico del Gargano per i 40 anni della hit 'Self Control'

A Vico del Gargano il 22 agosto alle 21.30 in piazza Monte Tabor Raf festeggerà con un concerto gratuito i 40 anni della sua celebre hit ‘Self Control’.

Raf. All’anagrafe Raffaele Riefoli, esordisce nel mondo della musica nel 1984 incidendo il suo primo singolo, ‘Self Control’ che raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. Nel 1987 scrive per il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi ‘Si può dare di più’, la canzone che vince Sanremo. In coppia con Umberto Tozzi scrive ed interpreta ‘Gente di mare’, un hit in tutta Europa. Seguono altre hit: ‘Inevitabile follia’, ‘Svegliarsi un anno fa’, ‘Cosa resterà degli anni ‘80’, ‘Ti pretendo’ (con cui vince il Festivalbar nel 1989), ‘Oggi un Dio non ho’, ‘Interminatamente’, ‘Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è’, ‘Il battito animale’ (con cui vince il Festivalbar nel 1993), ‘Sei la più bella del mondo’. L’ultimo album (il 14esimo della sua carriera) è del 2023 e si intitola ‘La mia casa’.