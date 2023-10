Super concerto in piazzale Italia: l'inno all'inclusione dei rapper targato Uni Fg

Indirizzo non disponibile

Entra nel vivo il progetto di studio del Metodo Analogico di Camillo Bortolato ideato dall’Università degli Studi di Foggia, il primo ateneo italiano a condurre esperimenti del Mab dal primo ottobre 2023 al 30 maggio 2024.

Manca poco, infatti, all’evento del 12 ottobre, il bootcamp Mab.Lab con formatori provenienti da tutta Italia. Per l’occasione l’ateneo foggiano ha deciso di creare un momento aperto a tutta la cittadinanza e soprattutto ai più giovani.

In piazza Italia, a partire dalle 18 ben cinque artisti, cinque rapper con diversi talenti, si alterneranno sul palco per fare della loro musica, dei loro testi il manifesto dell’inclusione. Ad aprire il concerto saranno i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, il prof. Lorenzo Lo Muzio. Poi, sulle note di ‘Gente che spera’, ad animare la piazza ci sarà Reverendo, rapper e cantante italiano membro della crew Pooglia Tribe, in compagnia di Nandu Papu (Sud Sound System).

Poi sarà la volta dei Drip Dealers (all’anagrafe Gabriele Rizzo e Lorenzo Granato), due giovani talenti della musica rap di Orta Nova, reduci dal prestigioso ‘Dodji na Amfi Festival’, uno dei più importanti eventi dedicati all’hip hop e al rap dei Balcani.

Della Capitanata è anche il quinto artista, Simone Margherino in arte MagoS, un ragazzo autistico di 23 anni che ha inciso la canzone intitolata 'Paronomasia', ovvero un bisticcio di parole, una figura retorica che consiste nell'accostare parole con suono molto simile ma significato diverso. Simone ha fatto della musica la sua forma di comunicazione. MagoS, infatti, fa della sua voce un canto corale, un inno alla gioia, e così non è mai ai margini ma al centro della sua comunità, amato e rispettato.

L’evento è patrocinato dall’Adi Foggia, l'associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia.