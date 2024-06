Fra Daunia e Gargano, quattro giorni di anteprima per 'Piccole cose Fest'

Per celebrare Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia 2024, arriva ‘Piccole cose Fest’ per festeggiare i vent’anni di attività dell’associazione culturale ‘Rhymers’ Club’. Dal 22 al 25 giugno ci sarà l’anteprima tra la Daunia e il Gargano impostata sul format ‘Apulia Natural Sounds’, lanciato l’anno scorso e caratterizzato dal fatto che a suonare siano gli laberi grazie agli impulsi elettrici captati da strumenti altamente tecnologici.

L’anteprima si svolgerà presso il Crocifisso del Lago di Varano, in Foresta Umbra, a Castel Fiorentino e nel centro storico di San Severo. Ognuna delle quattro giornate di programmazione prevede una breve passeggiata accessibile a famiglie con bambini, a persone con animali domestici di qualsiasi taglia e a ipovedenti accompagnati (ad eccezione del Cammino dei due Siti UNESCO di domenica 23 giugno), condotta da guide esperte, a cui farà seguito il concerto degli alberi commentato da musicisti e poeti. Questo il programma dettagliato.

Sabato 22 giugno alle 16.30 ritrovo presso il lago di Varano. Dopo la passeggiata concerto dei pini d’Aleppo “che governano la pace”, commentato dalla violoncellista Michela Celozzi e dalla poetessa Rosanna Santoro.

Domenica 23 ritrovo alle 14.30 presso l’area pic-nic sosta Falascone in Foresta Umbra con concerto dei giganti della Foresta Umbra commentato dal contrabbassista Andrea Resce e dal poeta Luigi Ianzano. Il concerto si terrà all’arrivo del Cammino dei due Siti UNESCO organizzato dall’associazione ‘Monte Sant’Angelo Francigena’ in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo, e che partirà dalla Capitale della Cultura di Puglia 2024. Si consiglia la partecipazione a escursionisti esperti. Chi volesse partecipare al Cammino dei due Siti UNESCO dovrà prenotare direttamente via email a msafrancigena@gmail.com oppure via telefono a 349/8222869 o 349/5095969.

Lunedì 24 giugno ritrovo alle 16.30 presso Castel Fiorentino. Passeggiata nel sito archeologico e a seguire concerto dell’albero sentinella vicino alla torre diroccata commentato dal flautista Davide Dell’Oglio e dal poeta Raffaele Niro.

Martedì 25 ritrovo alle 16.30 al MAT – Museo dell’Alto Tavoliere per una passeggiata nel centro storico di San Severo. Al rientro concerto degli ulivi che dimorano nel Chiostro del MAT commentato dal chitarrista Luca D’Apolito e dal poeta Gianfranco Lauretano.

Gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione da effettuare via whatsapp al numero 334.5291111 oppure via email all’indirizzo prenotoposto@gmail.com.

A gennaio 2024 il ‘Piccole cose Fest’ è stato inserito dalla Regione Puglia nel calendario unico pluriennale dei Festival e Premi Letterari denominato ‘Puglia Book Festival Network’. L’anteprima vede la collaborazione dell’associazione ‘Presidi del Libro’ di Bari, della ‘Congregazione del SS. Crocifisso di Varano’, dell’associazione di volontariato Monte Sant’Angelo Francigena e del MAT – Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo.