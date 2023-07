Il folk dei 'Terraross' arriva a Ordona

A Ordona arrivano i Terraross. I menestrelli della Bassa Murgia suoneranno in piazza Aldo Moro sabato 12 agosto alle 21. Nata dall'idea di Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo, Terraròss è oggi una realtà musicale e culturale importante tanto da aver indotto le istituzioni locali della Provincia di Taranto a nominarli ‘Gruppo Ufficiale di Terra Jonica’. Tengono innumeroveli concerti nelle piazze d'Italia, in Campania, Basilicata, Sicilia,Lazio, Abruzzo, Friuli, Piemonte,Umbria,Lombardia e in prevalenza in Puglia.

"Ballate e non vi stancate mai è un pò il nostro motto – si legge sul sito ufficiale – perché uno solo è il tempo, uno solo è il ritmo che ci riconduce dal battito della vita, del cuore al battito della terra. E lo sentite nei tamburelli che scandiscono un tempo che non ha tempo. Ritmo da cui una sensuale e frenetica danza prende vita. Danza che sa di dolore, frustrazione nonchè di liberazione e rinascita. La nostra musica profuma di Sud, attraversa i campi d'ulivo, i vigneti, le piantagioni di tabacco, dalle alte cime del Gargano viaggia attraverso la Murgia per toccare il Salento e per poi infine arrivare al mare”.

Curiosità: nell'estate del 2021 suonarono per la popstar Madonna in vacanza a Borgo Egnazia.