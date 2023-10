Al Teatro Giordano 'concerto aperitivo' con il Trio Metamorphosi

Dopo il successo del primo appuntamento, si ripete l’esperienza del ‘Concerto aperitivo’, il nuovo format domenicale inserito nella seconda stagione concertistica dell’Orchestra Ico ‘Suoni del Sud’.

Il 29 ottobre alle 11, la Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia ospiterà un nuovo evento che avrà come protagonista, per la parte musicale, il celebre Trio Metamorphosi composto dal violinista Mauro Loguercio, dal violoncellista Francesco Pepicelli e dal pianista Angelo Pepicelli.

Tre musicisti che vantano anche altre precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d'archi, nonché collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e Meneses. Si sono esibiti in numerose fra le sale più prestigiose del mondo, dalla ‘Philharmonie’ di Berlino al ‘Teatro alla Scala’ di Milano, dalla ‘Salle Gaveau’ di Parigi alla ‘Suntory Hall’ di Tokyo, dalla ‘Carnegie Hall’ di New York al ‘Coliseum’ di Buenos Aires.

A Foggia proporranno l’esecuzione di due note opere di Ludwig Van Beethoven: Introduzione e variazioni per trio con pianoforte in sol maggiore, op. 121a sul lied ‘Ich bin der Schneider Kakadu’ di Wenzel Müller e il Trio in si bemolle maggiore op.97 ‘Arciduca’. A seguire, per gli ‘Assaggi di musica e storia’, l’intervento del professore Saverio Russo, ordinario di Storia Moderna all’Università degli Studi di Foggia, nonché presidente del Fai Puglia, che relazionerà sui ‘Foggiani a teatro nel primo Ottocento’. In conclusione, l’aperitivo da consumare, dietro presentazione del ticket, al ‘Bar Maluì’ a pochi passi dal Teatro Giordano.

La rassegna è organizzata dall’Ico ‘Suoni del Sud’ in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. L’ingresso in sala Fedora è alle 10.30 e si accede con biglietto acquistabile al botteghino. Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249.