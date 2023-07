A San Giovanni Rotondo arrivano Tananai e Gaia

Tananai, l’acclamato cantautore che ha conquistato il quinto posto al Festival di Sanremo con il brano ‘Tango’ (disco di platino e stabile nella Top5 di Spotify Italia) sarà il protagonista di un dj set a San Giovanni Rotondo insieme alla vincitrice di Amici 2020 Gaia. L’appuntamento è per sabato 19 agosto alle 21 presso il Parco del Papa all’interno del ‘Wonderland Summer Fest’. Ingresso con ticket.

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, dà inizio alla sua produzione musicale nel 2017 pubblicando un album di musica elettronica intitolato 'To Discover and Forget' sotto lo pseudonimo Not For Us. L’esperimento è un successo e inizia a pubblicare singoli ed EP e collabora con Fedez. La svolta arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano ‘Sesso occasionale’.

Quello stesso anno parte il suo primo tour. L’estate 2022 trascorre da un successo all’altro e ‘La dolce vita’ con Fedez e Mara Sattei guadagna un triplo disco di platino. Sempre nel 2022 esce ‘Rave, eclissi’, il suo primo album di inediti. Gaia, all'anagrafe Gaia Gozzi,

Ha raggiunto la notorietà a seguito della sua vittoria della diciannovesima edizione del talent show 'Amici' di Maria De Filippi, conseguita dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor. La rivista Forbes Italia ha inserito la cantante tra i cinque under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica. Dopo la vittoria ad ‘Amici’ sforna alcune le hit i brani ‘Chega’, ‘Coco Chanel’ e ‘Fucsia’.

L’1 ottobre 2021 viene pubblicato il singolo Nuvole di zanzare, anticipazione del nuovo album ‘Alma’. Il secondo progetto discografico, che vede la partecipazione di Francesca Michielin, Gemitaiz, Margherita Vicario, Tedua, Selton e Sean Paul, viene pubblicato il 29 ottobre 2021.