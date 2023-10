Al Teatro Giordano suonano i fiati di Christoph Hartmann e Francesco Di Rosa

Si chiama ‘I fiati all’Opera’ ed è l’ottavo appuntamento della seconda stagione dell’Orchestra Ico ‘Suoni del Sud’ di venerdì 20 ottobre al Teatro Umberto Giordano alle 20.30.

Il concerto darà l’imperdibile occasione di ascoltare due fra gli artisti più virtuosi al mondo, ovvero Christoph Hartmann (oboista dei Berliner Philharmoniker) e Francesco Di Rosa (primo oboe dell’Orchestra ‘Accademia di Santa Cecilia’, primo oboe dell'Orchestra del Teatro alla Scala sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim dal 1994 al 2008). Con loro sul palco l’Orchestra Ico ‘Suoni del Sud’ diretta proprio da Di Rosa.

Il programma spazierà dalla musica barocca a quella romantica. Si aprirà con due brani di Vivaldi: la Sinfonia in Do magg ‘L'incoronazione di Dario’ RV 719 e il Concerto in Re minore RV 535 per due oboi e orchestra. Seguiranno il celebre Adagio in Sol min per archi di Albinoni-Giazotto e il Concerto N.9 in Do magg. Op. 9 per due oboi e orchestra composto da Albinoni. Infine un tris di brani che coinvolgerà il pubblico appassionato d’opera: ‘Il Preludio’ da ‘La Traviata’ di Verdi, ‘Simpatici ricordi della Traviata di G. Verdi’ di Antonio Pasculli e in chiusura Fantasia su ‘La Sonnambula’ di V. Bellini scritto da Hyacinthe Klosè.

“È con grande orgoglio che ospitiamo due artisti di fama mondiale, interpreti di gran classe – dichiarano Libera Granatiero, presidente dell’associazione ‘Suoni del Sud’ e il responsabile Gianni Cuciniello – che conquisteranno, siamo sicuri, gli spettatori e l’interazione con l’orchestra stabile sarà pura magia”.

La Seconda stagione concertistica è organizzata in collaborazione con il Teatro ‘Umberto Giordano’ e il Conservatorio di musica con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino mentre il direttore stabile è Benedetto Montebello.