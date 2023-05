L'Ico 'Suoni del Sud' all'arena di Verona in concerto per gli 80 anni di Al Bano

Alla festa di compleanno di Al Bano all’arena di Verona il prossimo 18 maggio ci sarà anche una parte di Foggia. Sarà, infatti, l’orchestra Ico ‘Suoni del Sud’ ad accompagnare il cantante di Cellino San Marco durante il concerto-evento ‘4 volte 20’ organizzato spegnere le 80 candeline.

Con l’orchestra foggiana l’artista ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera riproponendo i suoi più grandi successi come ‘Felicità’, ‘Nel sole’, ‘Sharazan’, ‘Mattino’, ‘Ci sarà’, ‘E’ la mia vita’ e ‘Nostalgia canaglia’ ormai diventati dei veri e propri cult della musica italiana. Con loro anche numerosi ospiti: Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero daranno vita a duetti sicuramente indimenticabili e che faranno cantare tutto il pubblico. Previste anche le esibizioni di Romina Power e dei figli Yari, Cristel, Romina Jr., Jasmine e Albano Jr.

Della Ico suoneranno in 27 e saranno diretti dal maestro Alterisio Paoletti, noto anche per la sua attività di pianista, compositore e arrangiatore.

“Ci sarà anche Foggia sul palco dell’arena di Verona – commenta Gianni Cuciniello, responsabile di ‘Suoni del Sud’ – e questo deve essere motivo d’orgoglio per tutta la città, perché è la sua orchestra stabile che ancora una volta è stata scelta per uno show che diventerà anche un grande evento televisivo. Per noi è una gioia immensa suonare di nuovo con Al Bano, un big della musica italiana apprezzato in tutto il mondo ed è anche una grande soddisfazione, poiché vengono premiati la nostra professionalità, il nostro entusiasmo e l’esperienza ormai ventennale”.