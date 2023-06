Torna Stornarella jazz fest: attesi artisti di fama internazionale

‘The art of duo’ è il titolo dell’edizione 2023 della rassegna concertistica ‘Stornarella Jazz Festival’ in programma dal 6 all’8 luglio presso la villa comunale del piccolo centro dei 5 Reali Siti. Nato da un’idea del pianista Pasquale Stafano e del bandoneonista Gianni Iorio, quest’anno il festivale festeggia i dieci anni di vita e lo fa con una edizione dedicata a progetti artistici in duo in sei diversi concerti con artisti di fama internazionale.

I ‘Racconti mediterranei’ di Gianni Iorio e Pasquale Stafano apriranno la kermesse il 6 luglio alle 21.30,. A seguire il concerto di Paolo Fresu e Rita Marcotulli, due tra i più importanti e grandi artisti italiani rinomati in tutto il mondo. Il 7 luglio sarà la volta della pianista e compositrice nippo-polacca Yumi Ito che presenterà il suo ultimo album, accompagnata, per l'occasione, dal chitarrista Italo- svizzero Alessio Cazzetta. Alle 22.30 Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani dialogheranno sul palco a colpi di eleganti fraseggi e incredibili improvvisazioni.

La serata conclusiva sarà aperta dalla famosa cantante coreana Yona Shin, di Seoul, che presenterà il suo ultimo lavoro insieme al pianista italiano Nicola Sergio. Gran finale con ‘Sparks’, ultima fatica del pianista Pasquale Stafano. Con lui Giorgio Vendola al contrabbasso e Saverio Gerardi alla batteria.

Tutte le serate saranno precedute da degustazioni enogastronomiche.