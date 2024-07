Paolo Meneguzzi in concerto a Stornarella

In occasione della festa patronale, a Stornarella concerto di Paolo Meneguzzi. L’appuntamento è per il 14 agosto alle 22 in piazza Umberto I. A seguire ‘Notte Bianca’.

Paolo Meneguzzi. All’anagrafe svizzera Pablo Meneguzzo, artista degli anni Duemila ai vertici delle principali classifiche italiane e sudamericane, ha venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo, realizzando più di 500 concerti. Nella sua carriera ha collezionato 15 dischi di platino, inciso 15 album di inediti e preso parte a cinque edizioni del Festival di Sanremo.

Il primo singolo di successo in Italia è ‘In nome dell'amore’ (2002). L’anno successivo esce il singolo ‘Verofalso’ che si rivela un buon successo radiofonico. L’ultimo singolo dal titolo ‘Nel silenzio’ è del 2020.