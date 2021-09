A San Giovanni Rotondo, Silvia Mezzanotte in concerto con 'Le mie regine'

Indirizzo non disponibile

'Le mie Regine' è lo spettacolo che porterà in scena Silvia Mezzanotte, il prossimo 10 settembre, a Parco del Papa in San Giovanni Rotondo, in occasione della Festa di Santa Maria delle Grazie organizzata dall’ente comunale.

Un concerto acustico esclusivo in cui la bravissima cantante ripercorrerà grandi successi di molte artiste, italiane e internazionali, che hanno fatto la storia della musica e che hanno contribuito in gran parte alla sua stessa carriera. Il concerto avrà inizio alle 20:45 nel rispetto di tutte le normi vigenti, l’ingresso è gratuito e con green pass. Il cantautore Damian aprirà il sipario della serata.