Il rapper Shade porta a Ordona il suo 'Summer Tour'

Fa tappa ad Ordona il ‘Summer Tour’ di Shade. L’appuntamento è per l’11 agosto alle 22.30 in piazza Aldo Moro. Il rapper torinese, ma di origine pugliese (il papà è tarantino e la mamma foggiana), porterà sul palco anche i brani del suo nuovo lavoro discografico in uscita il 7 luglio e intitolato ‘Diversamente triste’. Ecco cosa scrive sui social a proposito dell’album.

“E’ una raccolta di esperienze ed episodi. Alcuni più allegri altri meno. Tutti sono abituati a vedermi come una persona ironica e divertente, credendo forse che io sia sempre felice. La realtà e che chi appare sorridente cercando di sollevare la tristezza degli altri spesso è colui che sta soffrendo maggiormente. La cover del disco, infatti, nata da un’idea di mio fratello @pietrosfolla, mostra uno smile che sorride ma che, al tempo stesso, si sta sciogliendo. Che è esattamente come mi sento”.

L’album contiene anche il singolo ‘Per sempre mai’ nel quale è tornato a duettare con Federica Carta dopo l’esperienza sanremese del 2019 con il brano ‘Senza farlo apposta’.