Serata uappissima al Provo cult sabato 27 aprile

Una serata-evento completamente dedicata ai progetti artistici musicali e visivi del collettivo pugliese che con linguaggi diversi ed alternativi sta facendo conoscere nuovi stimoli e possibilità artistiche.

Dopo la prima all'Ex Macello di Putignano e il secondo appuntamento al Mercato Nuovo di Taranto, stavolta si va in Capitanata al ProvoCult di San Giovanni Rotondo!



Doppio Clic Promotions del buon Orazio Martino ha contribuito enormemente alla crescita del progetto Dischi Uappissimi, per cui, dopo aver portato al ProvoCult nell'ultimo anno gli show di Acquasumarte, Marea, Leland Did It e Buckwise, stavolta portiamo una serata incredibile del collettivo.



Durante la serata del 27 aprile sul palco stavolta ci saranno 3 concerti di grande scrittura cantautoriale: la scrittura raffinata di Checco Curci, quella scanzonata lo-fi di Bouvier e in anteprima l'intenso e ricercato progetto Temo Babila.



Sarà inoltre presente la mostra fotografica "Intorno Alla Musica" di Nicole Depergola e la selection musicale aftershow di Antonio Contest (musicista per Acquasumarte e Gigante, label manager Dischi Uappissimi e event manager per Farm Festival, Ex Macello di Putignano, Genera Festival e Carnevale di Putignano).



-----

Checco Curci nasce e cresce a Noci, in provincia di Bari. Si avvicina alla musica attraverso il pianoforte e il violoncello. Al liceo suona in un gruppo d’ispirazione brit pop finché non si trasferisce a Venezia per studiare architettura. Nei primi anni universitari forma un trio in cui inizia a scrivere e cantare in italiano. Nel 2005 si stabilisce a Milano per specializzarsi in urbanistica, materia che oggi insegna al Politecnico di Milano. Nel 2009 fonda l’associazione BucoBum e per 10 anni cura la direzione artistica dell’omonimo festival che porta a Noci il meglio del cantautorato emergente italiano (Dente, Dimartino, Giovanni Truppi, Levante, Maria Antonietta, Thegiornalisti, Motta, Moltheni, Edda e tanti altri). Oltre alla canzone e all’urbanistica coltiva attivamente, da studioso e allevatore, la passione per i cavalli. Nel 2023 lancia il suo primo album “Anche solo per un saluto” che vanta la supervisione artistica di Riccardo Sinigallia.



Checco Curci: voce e piano

Piero D’Aprile: basso e chitarra acustica

----

Bouvier come Marge, moglie di Homer. Bouvier è il muschio che cresce sulle cortecce esposte al nord dei castagni, dei noci, i frutti di bosco, i lupi selvaggi che decimano i capi degli allevatori. Gli ululati alla luna. Bouvier è “mentre morivo” di Faulkner, Bouvier è “Azazello del Maestro e Margherita”. Bouvier è un temporale sulle caravelle di Colombo.

Bouvier come il sodalizio tra Giovanni Palmer e Fabrizio Facø Convertini che nel 2021 decidono di dare una forma alle loro canzoni. Giovanni Palmer è un chitarrista ed autore per i Carena gruppo pop che ha pubblicato il primo disco “Nefertiti” nel 2019 con Dischi Uappissimi, chitarrista e cantante del gruppo noise AAD “opera prima” nel 2011. Fabrizio Facø Convertini è un produttore, bassista, tastierista, nonchè videomaker, ha collaborato negli anni con Renzo Rubino, Carena, Safari e Lazzaretto.



Giovanni Palmer: voce e chitarra

Fabrizio Faco Convertini: organi ed elettronica

----

Temo Babila è un‘entità artistica libera nata a Noci (Ba) che dopo la trilogia di singoli rilasciati tra il 2021 e 2022 con la prima formazione, si accinge a presentare nel 2024 dopo un lungo periodo di autoproduzione CAVA, nuovo progetto specchio di un'identità frammentata e sfuggente

Antonio Intini: voce e chitarra

Silvia Fiume: voce

----

Mostra Fotografica

"Intorno alla Musica" di Nicole Depergola

Nicole Depergola, pugliese, classe 1990.Logopedista e fotografa. Nel 2010 inizia a studiare fotografia da autodidatta e approfondisce successivamente gli studi con vari corsi di formazione presso associazioni e scuole di fotografia ( Scuola Camera Chiara - Bari). Si muove parallelamente con due progetti: uno di ricerca personale dove utilizza la fotografia come mezzo di introspezione ed espressione del sé accostando paesaggi urbani e bucolici all’elemento umano e sfruttando ritratti ed autoritratti per esprimere le sensazioni del momento; e uno di music photography “( Scatola Enne”) svolgendo lavori in tutta la regione e fuori per diverse webzine di musica (PugliaRock, 100Decibel, Rockit.it ) e diversi festival, partendo molti anni fa come volontaria dal Giovinazzo Rock Festival, per arrivare attualmente a lavorare per Genera Festival (Cisternino), Sparks Festival (Putignano), Locus Festival (Bari-Locorotondo), L’Acqua in testa Festival (Bari). Negli ultimi anni è stata anche la fotografa dei Pinguini Tattici Nucleari per la data di Bari allo Stadio San Nicola (Friends and Partners) e la fotografa per alcune date di Vivo Concerti. Nel 2020 le viene dedicato un articolo sul magazine francese di fotografia contemporanea Fisheye Le Mag. A maggio 2021 prende parte alla pubblicazione del IV volume di Bestselected Book a cura di Vanni Pandolfi e prende parte con un suo scatto personale alla mostra collettiva internazionale ImageNation- Tell me a Story, a Parigi, replicando poi nel 2023; nello stesso anno un suo scatto viene incluso nella IV edizione del magazine tedesco The Smart View Zine a cura di Rosa Roth; nel 2024 espone in una collettiva di fotografi internazionali a New York (ImageNation New York).

"Intorno alla Musica" è un progetto che propone una visione d’insieme.

È tratto da un grande lavoro di archivio che si estende in un lasso temporale dal 2017 ad oggi. Ci si sbaglia nel pensare che La Musica sia il palco, l’artista, la performance.

Ciò che al pubblico arriva è solo il risultato di una macchina enorme, fatta di persone che muovono idee, passione e investono tempo, ma che spesso fanno molta fatica a credere nel possibile. Ciò che si esplora sono i retroscena, i momenti di preparazione, ma anche gli universi emotivi scatenati dalla musica stessa, il potere della collettività, le sensazioni curative di un live vissuto in isolamento…come una carezza, l’artista che continua ad esistere anche una volta sceso dal palco, che si lascia ritrarre o incontra i fan, la cassa che spinge e i corpi che si muovono senza pensare al domani.

Tutto ciò che c’è intorno ai suoni. La musica è rotonda.



Grafiche di Rosy Balena