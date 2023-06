A San Severo arrivano Vinicio Capossela e Mario Biondi, Miglio: 'Investiamo sulla cultura'

Si scaldano i motori per la stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Versi di San Severo. Il cartellone, organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, inizia a prendere forma e già si fanno i primi nomi degli artisti che calcheranno il palco della cittadina del Tavoliere.

Il 22 ottobre il cantautore e polistrumentista Vinicio Capossela porterà proprio a San Severo una tappa del suo tour ‘Con i tasti che ci abbiamo - Tredici canzoni urgenti in teatro’, lo show che presenta il suo nuovo lavoro discografico. Il 3 dicembre, invece, sarà la volta del ‘Crooning Soon Tour’ di Mario Biondi, show mai visto prima – assicurano gli organizzatori – dalle caratteristiche uniche in cui presenterà il suo nuovo disco in uscita questo autunno.

"Siamo molto orgogliosi di poter comunicare in anticipo due degli eventi che faranno parte della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Verdi - dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino - che si preannuncia di grande prestigio . Due concerti importanti e molto attesi che confermano la nostra volontà di investire in cultura e spettacolo, per la crescita della nostra comunità, per lo sviluppo del territorio e quel PIL della felicità. Siamo fortemente convinti che attraverso la musica, il teatro, la danza e tutte le altre arti si può contribuire all'evoluzione condivisa delle coscienze civili e sociali".