Il talentuoso pianista Alfonso Soldano in concerto a San Severo

Alfonso Soldano, uno dei pianisti più eclettici e talentuosi dell’ultima generazione, in concerto a San Severo. Appuntamento venerdì 10 maggio alle 19.45 nell’auditorium della ‘Sacra Famiglia’ nell’ambito della 55esima stagione concertistica dell’associazione ‘Amici della Musica’. Una serata d’autore con l’esecuzione di musiche di Claude Debussy, Charles Tomlinson Griffes, Sergej Bortkiewicz, Gabriel Pierné e Sergej Rachmaninov.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 329.1286673-348.6628775.

Alfonso Soldano. Pianista concertista e didatta, con solido background formativo e preparazione stilistica, carriera internazionale, nonché attenzione e nutrita esperienza negli eventi benefici a sfondo sociale. Precoce talento pianistico, Soldano vince il suo primo concorso musicale all'età di 7 anni, poi altri primi premi assoluti, è finalista in concorsi nazionali e internazionali, Si laurea in Conservatorio con 110 lode e menzione d'onore, consegue poi diploma di Alto Perfezionamento all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida di Benedetto Lupo. E’ docente di ruolo di Pianoforte principale al Conservatorio ‘Piccinni’ di Bari, ha insegnato Pianoforte nei Conservatori di Roma, Teramo, Lecce, Foggia, Taranto ed è invitato a tenere masterclass in istituzioni estere (Cina, Stati Uniti, Ucraina). Nel 2013 ha ricevuto la Medaglia d'oro Maison des Artistes nell'aula magna dell'Università La Sapienza di Roma quale miglior giovane artista italiano. Come pianista solista si è esibito in numerosi teatri e festival in Italia e all’estero. Ha all’attivo diverse pubblicazioni.