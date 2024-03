A San Severo Martina Giordano e Ilaria Costantino suonano Mozart, Chaminade e Tchaikovsky

Secondo appuntamento con la Rassegna Grandi Autori nell’ambito della 55esima stagione concertistica dell’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo. Sabato 16 marzo alle 19.45 nell’auditorium ‘Sacra Famiglia’ suoneranno le pianiste Martina Giordano e Ilaria Costantino. Il concerto prevede brani di Mozart, Chaminade e Tchaikovsky con sonate, danze e valzer tratti dagli importanti repertori dei tre autori.

“Con Martina Giordani e Ilaria Costantino – dichiara la presidente Gabriella Orlando – si completa questo doppio appuntamento con la mini-rassegna ‘Grandi Interpreti’. Un percorso che abbiamo studiato nei particolari e che in questo week end si arricchisce della presenza di due artiste molto rinomate nel settore. Sapranno ben coinvolgere il pubblico della prossima serata della nostra Stagione concertistica”.

Martina Giordani. Ha iniziatoda giovanissima lo studio dello strumento, debuttando nel 2008 come solista presso la Sala Puccini del Conservatorio Verdi di Milano. A 13 anni ha debuttato come solista con l’orchestra Mannheimer Ensemble e a 15 anni con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Nel 2013 ha conseguito il diploma in Pianoforte con 10, lode e menzione speciale presso il Conservatorio AFAM G.B. Pergolesi di Ancona. Nel 2015 si è laureata con il massimo dei voti in Didattica della musica. Ha partecipato a varie competizioni pianistiche ottenendo numerosi primi premi assoluti. Si esibisce spesso in formazioni cameristiche insieme ad altri strumentisti e si cimenta anche nell’accompagnamento di cantanti lirici. Dal 2019 suona stabilmente con la violoncellista anconetana Chiara Burattini con la quale ha fondato Ankon duo, e dal 2022 collabora con il noto violinista Davide Alogna. È docente di pianoforte presso il Liceo Musicale “B. Zucchi” di Monza.

Ilaria Costantino. Ha compiuto i suoi studi musicali al Conservatorio Verdi di Milano, si è perfezionata al II e IV Corso Internazionale di Perfezionamento e Interpretazione Pianistica tenuto dai docenti Perrotta e Pastorelli, al Corso Internazionale in Musica da Camera della Repubblica di San Marino, al Corso Internazionale di Musica da Camera dell’Accademia della Romagna Toscana e all’Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri col Maestro’. Nel 1998 ha conseguito il Diploma al Corso Triennale di formazione Professionale per duo pianistico e nel 1999 si è diplomata in Clavicembalo e Tastiere Antiche. Svolge attività concertistica prevalentemente in formazione di duo pianistico, trio clarinetto viola e pianoforte e quartetto trio d’archi e pianoforte.

Per informazioni chiamare i numeri 329.1286673 - 348.6628775.