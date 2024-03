A San Severo la Young Musicians European Orchestra con lo 'Stabat Mater' di Pergolesi

Mercoledì 26 marzo alle 20 nella chiesa di San Nicola di San Severo, nuovo appuntamento con la 55esima stagione concertistica degli Amici della Musica. Protagonista lo ‘Stabat Mater’ di Giovanni Battista Pergolesi interpretata dalla Young Musicians European Orchestra diretta dal maestro Indro Borreani che si esibirà anche da solista con il violinista Lodovico Parravicini, il soprano Giorgia Costantino e il mezzosoprano Maria Lucia Bazza. Concerto sarà in memoria di Dora Scaglione Cicerale.

Per prenotazioni chiamare i numeri 329.1286673 e 348.6628775.

Young Musicians European Orchestra. Attiva dal 2008, spazia dal repertorio barocco, a quello romantico e a quello contemporaneo. Nel 2017 sono stati i protagonisti della prima tournée di un Orchestra occidentale in Iran, nel 2018 sono volati in Cina, e vantano numerose e prestigiose collaborazioni come quella con Uto Ughi, Massimo Mercelli e Ramin Bahrami, ma anche con il Bach-Chor di Monaco e i musicisti della Corea del Nord impegnati nel Requiem di Mozart.

Indro Borreani. Intraprende a quattro anni lo studio del pianoforte e a cinque quello del violino. Risulta vincitore in numerosi concorsi internazionali e nazionali per violino e pianoforte. Partecipa a masterclass con nomi importanti della scena musicale europea quali: Felice Cusano, Uto Ughi, Sergio Lamberto, Ilya Grubert e Dejan Bogdanovic,Riccardo Zadra, Lylia Zilbertstein, Leslie Howard, Federico Baglini e Ramin Bahrami con il pianoforte. Nel giugno 2017 si diploma al Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo con 10 e lode a soli 16 anni. Nel 2018 gli viene conferito il premio ‘Giorgio Federico Ghedini’ in qualità di grande promessa musicale. Ha suonato per le principali società concertistiche italiane e collabora con numerose orchestre prestigiose tra cui l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Bruni di Cuneo, l’Orchestra Filarmonica del Piemonte e l’Orchestra dei giovani talenti Italiani sotto la direzione del Maestro Uto Ughi. Studia con il M. Dejan Bogdanovic e con il M. Uto Ughi.