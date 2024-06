Mario Venuti in concerto a San Menaio

A San Menaio il 2 agosto alle 21.30 sul piazzale della stazione, concerto di Mario Venuti. L’evento, inserito nel cartellone della 48esima edizione dell’estate vichese, è organizzato dalla pro loco San Menaio e Calenenella.

Mario Venuti. Artista eclettico e sensibile che ha sperimentato ogni genere musicale, dal rock al pop, dalla samba al blues, fino a toccare la musica jazz, ha cominciato come leader del gruppo ‘I Denovo’ con cui è rimasto otto anni incidendo cinque album, per poi scegliere la strada da solista. Nel 1996 si è presentato al Festival di Sanremo scrivendo per Carmen Consoli ‘Amore di plastica’. Nel 1998, in duetto con la Consoli, ha cantato ‘Mai come ieri’. Negli anni successivi ha sfornato diversi album: ‘Grandimprese’ (2003), ‘Magneti’ (2006), ‘Recidivo’ (2009), ‘L’ultimo romantico’ (2012), ‘Il tramonto dell’Occidente’ (2014), ‘Motore di vita’ (2017), ‘Soyuz 10’ (2019) e ‘Tropitalia’ (2021).