Dolcenera in concerto a San Menaio

A San Menaio il 21 luglio alle 21.30 sul piazzale della stazione, concerto in voce e pianoforte di Dolcenera. L’evento, inserito nel cartellone della 48esima edizione dell’estate vichese, è organizzato dalla pro loco San Menaio e Calenenella.

Dolcenera. Il suo percorso artistico si apre ufficialmente nel 2003 con la vittoria alla 53esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Siamo tutti là fuori, aggiudicandosi anche il premio assegnato dalla Sala Stampa, Radio e Tv. Nel 2005 partecipa e vince la trasmissione musicale ‘Music Farm’ (Raidue) con il brano ‘Mai più noi due’. Seguono diversi riconoscimenti tra cui il Premio De Andrè, il premio come ‘Miglior artista emergente’ al M.E.I. e il Leone d’argento come ‘Rivelazione musicale dell’anno’. Torna a Sanremo nel 2006 con il brano ‘Com’è straordinaria la vita’, nel 2009 con ‘Il mio amore unico’, nel 2012 con ‘Ci vediamo a casa’ (disco di platino).

Negli anni successivi firma diverse hit tra cui ‘Niente al mondo’ e ‘Fantastica’, si fa promotrice di un progetto sperimentale per promuovere la musica nelle carceri, torna a Sanremo nel 2016 con la canzone ‘Ora o mai più’ e quello stesso anni è coach della quarta edizione di The Voice of Italy, è una dei 50 artisti del progetto ‘Il cielo è sempre più blu’ per raccogliere fondi a supporto della Croce Rossa Italiana. Dal 2023 è in tour con uno spettacolo dove protagonisti sono soltanto la sua voce e il pianoforte.