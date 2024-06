La rassegna 'InConcerto' si sposta a San Marco in Lamis con i fratelli Nese

Venerdì 28 giugno andrà in scena il concerto di chiusura della prima parte della rassegna musicale ‘InConcerto’. Location d’eccezione, San Marco in Lamis. Ad ospitare il quinto appuntamento di venerdì 28 giugno alle 20 sarà il Teatro del Giannone il cui palcoscenico sarà calcato da due autentici enfant prodige della musica classica: Christian Pio Nese al flauto e ottavino e Massimiliano Nese al trombone, accompagnati da Francesco Ricci al pianoforte. I tre talenti eseguiranno il programma ‘L'elefante e la Zanzara’.

Si tratta di un duo virtuoso che mostrerà al pubblico tutto il proprio talento proponendo brani di difficile esecuzione, come le ‘Variazioni sul Carnevale di Venezia’ di Paganini per ottavino e pianoforte o l’intermezzo comico ‘L’elefante e la zanzara’ per ottavino, trombone e pianoforte di Kling. Fino a cimentarsi nella ‘Tarantella Spontanea’ composta da Giuseppe Nese.

Christian Pio e Massimiliano Nese si sono avvicinati al mondo della musica da piccolissimi imponendosi sulla scena nazionale già all'età di 5-6 anni, conseguendo importanti e prestigiosi premi sia da solisti che in duo. Sono dei musicisti prodigio soprattutto per gli strumenti suonati, trombone e ottavino, che non hanno avuto precedenti fino ad ora in quanto mai suonati da bambini a questi livelli.

Con loro ci sarà al pianoforte Francesco Ricci, classe 2003, ad oggi allievo effettivo del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, anch'egli già detentore di una carriera musicale che vanta esibizioni a livello nazionale e internazionale come il concerto nella prestigiosa sala Liszt dell'Accademia di Ungheria. A soli vent'anni è stato definito “un talento con una maturità interpretativa e una maestria tecnica che indubbiamente lo destinerà ad una carriera luminosa degna dei grandi artisti”.