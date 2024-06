A San Giovanni Rotondo il tango del Duo Sator per la rassegna 'InConcerto'

Sarà il suggestivo scenario della Chiesa Sant'Orsola situata nel centro storico di San Giovanni Rotondo ad ospitare il terzo appuntamento della 20esima edizione della rassegna musicale ‘InConcerto’ che vedrà esibirsi il Duo Sator formato da Francesco Di Giandomenico alla chitarra e Paolo Castellani al violino. L’appuntamento è per venerdì 7 giugno alle 20.

I due musicisti presenteranno al pubblico un programma da titolo ‘Histoire du Tango’, un concerto che, all'insegna delle composizioni del genio di Astor Piazzolla, accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio sonoro alla ricerca di luoghi, persone, colori e storie della più famosa musica argentina.

Dal periodo in cui movimento e danza davano forma alle note (si dice che il tango sia un pensiero triste che si balla), fino alla vera e propria rivoluzione compiuta da Piazzolla che ha scisso il ballo dalla musica rendendo quest'ultima un'arte a sè, il Duo Sator eseguirà alcuni dei brani più celebri del compositore suadamericano, come ‘Bordel 1900’, ‘Nightclub 1960’ o ‘La Muerte de Angel’, ma allo stesso tempo non mancheranno musiche di altri grandissimi compositori internazionali, quali ‘La Cumparsita’ di G. Matos Rodriguez, la ‘Sonata n.1’ di N. Paganini, ‘Playing Love Suite’ di Ennio Morricone

Per informazioni scrivere a info@duocaputopompilio.com.