A San Giovanni Rotondo l'Aïghetta Guitar Quartet per la rassegna 'InConcerto'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Per il secondo appuntamento della rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’, a San Giovanni Rotondo venerdì 31 maggio alle 20 nell’auditorium Maria Pyle si esibirà l'Aïghetta Guitar Quartet.

Si tratta di un quartetto di chitarre classiche che domina la scena musicale internazionale da oltre trent'anni. Formatosi alla fine degli anni 70 per volere di quattro amici e musicisti francesi (Francois Szonyi, Alexandre Del Fa, Philippe Loli, Oliver Fautrat) ha al suo attivo esibizioni dal vivo che spaziano dal classico, al jazz d'autore fino alla world music. Le loro esibizioni sono state ospitate sia dalle sale più prestigiose come La Fenice di Venezia, la Salle Garnier di Monte Carlo che da location più alternative quali la Theaterhaus di Stuttgart o il Pantheon Theater di Bonn.

Nella serata di venerdì il quartetto proporrà il programma ‘Dal Classico alla World Music’ che prevede l’esecuzione di brani diversi tra loro che racchiudono in sé note classiche quali l'Ouverture de ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini (arrangiata da Philippe Loli) e musiche più tradizionali come quelle del repertorio di De Falla, fino a rielaborazioni del repertorio spagnolo e gitano cui la chitarra classica è lo strumento d’onore per eccellenza.

Per informazioni scrivere a info@duocaputopompilio.com.