A San Giovanni Rotondo il duo Zamuner-Scelzo per la rassegna 'InConcerto'

‘Da Napoli a New Orleans’ è il titolo del quarto appuntamento della rassegna musicale ‘InConcerto’ che si terrà venerdì 14 giugno alle ore 20.00 in località Tre Carlini (presso Garden sporting Center, ex Glam) a San Giovanni Rotondo.

A guidare gli ascoltatori attraverso i vicoli partenopei sarà la maestria della grintosa e talentuosa voce di Emilia Zamuner. Laureata in canto e composizione jazz presso il conservatorio 'San Pietro a Majella' di Napoli, nonostante la giovane età Emilia Zamuner ha già al suo attivo un’intensa attività concertistica sia in Italia che all'estero, nel 2019 dopo essere stata selezionata tra cinque finaliste internazionali, si è aggiudicata il secondo posto della prestigiosa ‘Ella Fitzgerald Competition’ di Washington. Ad accompagnarla il chitarrista peruviano Francesco Scelzo.

Insieme interpreteranno alcune delle più belle canzoni della tradizione napoletana rivisitate in chiave jazz e non solo. ‘Nuttata e Sentimento’, ‘Era de Maggio’, ‘I’ te vurria vasa?’ sono solo alcune dei brani che si andranno a mescolare alle note swing di composizioni come ‘Stompin’ at Savoy’ di Benny Goodman o alle note blues di ‘The nearness of you’ di Hoagy Carmichael. E non sarebbe Napoli senza l'interpretazione della musica di uno dei più grandi cantautori che l'Italia abbia mai avuto, parliamo della musica immortale di Pino Daniele.

Al termine dell'evento, che si terrà all'aperto, gli artisti condivideranno con il pubblico un momento conviviale enogastronomico offerto dal ristorante ‘I Tre Carlini’.