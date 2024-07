Los Fastidios in concerto a San Giovanni Rotondo

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni Rotondo

In occasione di ‘Rifondazione in Festa’, il 24 luglio alle 20.30 a San Giovanni Rotondo concerto dei Los Fastidios. La serata sarà aperta da un'altra band italiana, sulla strada e sui palchi da più di vent'anni gli Inerdzia.

Los Fastidios. Band veneta in attività dal 1991, di calibro internazionale, con centinaia di concerti tenuti in tutta Europa oltre che Nord e Sud America, tornano in Puglia dopo. Dal 1991 portano la loro positiva energia a suon di Ska-2Tone, Streetpunk, Rock'n'Roll, BritPop ed Early-Reggae, il tutto nel nome del divertimento ‘pensante’. Alla voce solista originale di Enrico si è aggiunta da alcuni anni quella di Elisa Dixan che ha dato alla band un nuovo ed ancora più coinvolgente mood. Insieme a loro Filippo ‘Bibol’ alla chitarra, Midio al basso e Simone ‘Gelo’ alla batteria.